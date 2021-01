Cultuurcentrum De Mol in Lier wordt vaccinatiecentrum voor eerstelijnszone Pallieterland

Voor de eerstelijnszone Pallieterland in de regio Lier is nu ook een vaccinatiecentrum bekend. In het cultureel centrum De Mol in Lier zullen inwoners van Lier, Berlaar, Duffel, Nijlen en Ranst zich binnenkort kunnen laten vaccineren. "Het centrum is de beste plek om zo veel mogelijk mensen te vaccineren", zegt de Lierse burgemeester Frank Boogaerts.