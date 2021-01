De Haan stelt voor dat het vaccin nog een bijkomend reisje maakt

Eerstelijnszorg Oostkust is de eenheid die de vaccinatie tegen het coronavirus moet regelen van de inwoners van Zuienkerke, De Haan, Blankenberge, Knokke-Heist, Damme. Tussen die steden en gemeenten zijn al twee vaccinatiecentra afgesproken: sportcentrum Molenhoek in Knokke-Heist en het casino van Blankenberge. Maar er is intussen ook een akkoord tussen de burgemeester van De Haan Wilfried Vandaele (N-VA) en de Blankenbergse burgemeester Daphné Dumery (N-VA) om een aantal vaccins eventueel ook een tweede reisje te laten ondernemen. Normaal gezien moeten de Hanenaars naar Blankenberge voor hun vaccinatie. Maar Blankenberge gaat akkoord dat we een mobiele vaccinatie-afdeling inrichten in sportcomplex Haneveld, zegt burgemeester Wilfried Vandaele: "Het gaat om vrijwillige vaccinatie, dus moeten we de mensen zoveel mogelijk motiveren. En als de locatie de eigen gemeente kan zijn, zoals dat ook bij de verkiezingen het geval is, dan is dat het beste systeem." Het voorstel mag dan wel een 'mobiel vaccinatiecentrum' worden genoemd, het is wel de bedoeling dat de vaccins van Blankenberge dus naar een vaste plaats in De Haan worden gebracht worden.