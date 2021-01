Depot in Leuven wil in maart druppelgewijs weer open gaan

Vandaag treedt Geert Verdickt van muziekgroep Buurman als laatste op in de online concertreeks "You're not alone". "Dat was een succes", zegt Mike Naert. Samen met de stad Leuven bood het Depot artiesten aan die een online een intiem concert hielden voor een beperkt publiek. Leuvenaars konden daarvoor mensen nomineren, vaak uit de zorg of de horeca. "Het waren heel diverse artiesten van Zwangere Guy over Milow tot Sergio. Dat was eigenlijk best heel intens, de artiesten praatten dan ook rechtstreeks met de mensen, hartverwarmend. Maar nu is het tijd om onze zaal druppelgewijs vanaf maart te heropenen. Nog eens 7 maanden sluiten houdt niemand vol. Dan zal de overheid financieel zwaar over de brug moeten komen om ons te steunen," aldus Naert.