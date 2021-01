Van doorschijnende tv tot slimme halsband: 5 opvallendste innovaties op CES, de grootste technologiebeurs ter wereld

Op de CES worden elk jaar heel wat nieuwe televisietoestellen voorgesteld. Nu is dat niet anders. Het Zuid-Koreaanse LG pakt uit met een doorschijnende TV die je aan het uiteinde van jouw bed kan zetten. Het toestel is volgens LG voor 40 procent transparant en toont beelden in hoge resolutie. Het is niet de eerste keer dat de Zuid-Koreaanse technologiereus een transparante TV voorstelt tijdens de CES. Eerder toonde het gelijkaardige apparaten die vooral bedoeld waren als experiment. LG hoopt dat dit soort schermen vooral gebruikt zullen worden in slimme apparaten - zoals de deur van een koelkast - of in de reclamesector. Ook concurrenten TCL, Philips en Samsung toonden nieuwe tv-toestellen met een hoge resolutie of gebogen scherm.

Dit filmpje van LG toont het scherm eruit ziet: