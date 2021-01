Dood everzwijn aangetroffen in Zemst

"De everzwijnen zwermen alsmaar verder uit, want we treffen ze nu al aan aan de zuidelijke kant van de E19", zegt François Verbruggen. "Dat is begonnen vorige zomer. Toen werden de eerste everzwijnen opgemerkt in Kortenberg. Nadien is er nog een dier geschoten in Kampenhout en nu dus deze vondst in Zemst. De everzwijnen kunnen ook heel wat schade aanrichten aan bijvoorbeeld landbouwgewassen, tuinen en gazons. Ook wandelaars die op de paden in de bossen lopen, zijn niet helemaal veilig. Zeker niet als het om een vrouwelijk everzwijn gaat met biggetjes, waarschuwt François Verbruggen.