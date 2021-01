Dreiging tot brandstichting in Diestse school: 16-jarige verdachte bekent

"Hij bedoelde het als grap, " zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert, "en heeft eigenlijk geen verklaring voor zijn gedrag. Vrijdag moet hij voor de jeugdrechter verschijnen."

Donderdagochtend waren op Instagram verschillende posts verschenen waarin iemand ermee dreigde brand te zullen stichten in de gebouwen van scholengroep KSD, op campus Sint-Jan in de Peetersstraat in Diest. Daarbij zouden volgens de poster verschillende doden vallen. Eén van de ouders van de leerlingen van de school zag die berichten en stapte ermee naar de politie. Daarop werd de crisiscel van de stad Diest bijeengeroepen en werd besloten om alle lessen op te schorten. De 350 lagereschoolleerlingen werden overgebracht naar de opvangplaats van de school, in de voetbalkantine van het Warandestadion. De 650 leerlingen van de derde graad secundair konden naar huis gegaan.

De politie opende een onderzoek naar de dreigementen en pakte een 16-jarige verdachte op, de jongeman die de berichten op Instagram had gepost. Tijdens zijn verhoor bij de politie heeft de jongeman de feiten bekend.