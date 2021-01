Elektronisch kunnen betalen wordt binnenkort wellicht verplicht: “Vasthouden aan cash betalen niet meer van deze tijd”

Om zoveel mogelijk contact te vermijden, werd aan het begin van de coronacrisis opgeroepen om zoveel mogelijk te betalen met de kaart. Veel handelaars besloten daarop elektronische betaalmogelijkheden aan te bieden. Maar uit verschillende reacties die De Inspecteur ontvangt blijkt dat handelaars intussen oproepen om vooral wèl cash te betalen. De transactiekosten voor elektronische betalingen zouden te hoog zijn.

Verkopen met verlies

Verschillende handelaars geven dat aan. Jens Houtmeyers van dagbladhandel 'De Jens' in Geel verkoopt soms zelfs met verlies als klanten met de kaart betalen. " Bij een kraslot ligt mijn transactiekost van 10 cent hoger dan de winst die ik maak op dat kraslot. Op zo'n moment verkoop ik met verlies. Ik heb het eens uitgerekend en van mijn jaarwinst betaal ik 16% aan Bancontact."

Al kan je als handelaar wel onderhandelen over de prijs voor het elektronisch betalen. Lies Maes heeft een bakkerij in Klerken en is grote voorstander van elektronisch betalen. "Ik betaal geen transactiekosten voor aankopen onder de vijf euro, en hoe meer transacties ik heb, hoe minder ik betaal. Die prijs heb ik onderhandeld met de leverancier. Vroeger betaalde ik 15 cent per transactie en dat vond ik te veel".

Elektronisch betalen is (nieuwe) normaal

Lieven Cloots van UNIZO vindt de verhalen die De Inspecteur ontvangt herkenbaar. "De meningen van de winkeliers zijn erg verdeeld op alle vlakken. Maar we zien vooral dat veel handelaars nog vastzitten in oude tariefpatronen waardoor ze veel geld betalen voor elektronische betalingen. De kosten die aanbieders aanrekenen zijn echt wel gedaald."

UNIZO beseft ook dat elektronisch betalen alleen maar populairder zal worden. "Enkel cash kunnen betalen, is echt niet meer van deze tijd. Er wordt op federaal niveau gewerkt aan een verplichting om een elektronische betaalmogelijkheid aan te bieden, naast cash. Wij vinden dat zeker geen slecht idee, maar dan moet het systeem wel efficiënter worden."

Nieuwe betaalmogelijkheden

Sinds enkele jaren is er ook Payconiq by Bancontact. Je kan met dat systeem betalingen uitvoeren door met je smartphone een QR-code te scannen. Een stuk goedkoper voor de handelaar zegt Lieven Cloots: "Dit systeem is tot de helft goedkoper dan het klassieke betalen met de bankkaart."

In buurlanden als Nederland en Frankrijk is betalen met de smartphone al volledig ingeburgerd. "Als UNIZO zijn we dan ook van mening dat we echt richting dergelijke systemen moeten evolueren."