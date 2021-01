Frankrijk verscherpt coronamaatregelen: avondklok vanaf 18 uur in heel het land

De situatie in Frankrijk is "onder controle, maar fragiel”, zegt de Franse regering. De besmettingscijfers zijn dan wel gestabiliseerd, maar ze zijn gestabiliseerd op een hoog, te hoog niveau. Er worden momenteel zo'n 16.000 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd, terwijl president Emmanuel Macron vorige maand had gezegd dat die onder 5.000 zouden moeten komen.

Maar wat vooral zorgen baart, ook in Frankijk, zijn de nieuwe coronavarianten. Elke dag worden er 200 tot 300 nieuwe besmettingen met de Britse virusvariant geregistreerd, maakte de Franse regering bekend. De vrees bestaat dat de nieuwe varianten de epidemie doen ontsporen.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier en lees voort onder de video: