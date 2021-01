Geen autosalon dit jaar, maar autohandelaars ontvangen je met open armen

't Is stil op de Heizel in Brussel. Geen autosalon dit jaar. En dat is wennen voor autohandelaars zoals André Detournay van de Mazda-garage in Lembeek. "In onze sector is het autosalon altijd een heel drukke maar ook leuke periode. Onze garage is een familiebedrijf en ik ga al sinds mijn achttiende mee met mijn vader naar het autosalon. Het is een speciale sfeer. Vooral het contact met de klanten op het autosalon is fijn. En dat is dit jaar allemaal anders."