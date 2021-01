Geen fitness voor Oost-Vlamingen: toestellen bijna uitverkocht en clubs moeten ook buitenactiviteit stopzetten

Ondertussen wordt het ook alsmaar moeilijker om thuis een ruimte in te richten als fitness, want in Oost-Vlaanderen zijn alle sporttoestellen bijna uitverkocht. Dat blijkt uit een rondvraag van de redactie. "Wij hebben momenteel heel veel vraag naar sporttoestellen zoals loopbanden, crosstrainers, hometrainers en roeitoestellen. Ook gewichtjes zijn erg gewild", vertelt Olivier Saelens van Decathlon Gent. "Maar wij kunnen veel klanten niet helpen, want bijna alles is uitverkocht. Af en toe krijgen we nog wel eens een aantal toestellen binnen, maar die zijn dan zo goed als meteen verkocht. Een stock aanleggen lukt niet nu. De vraag is gewoon veel groter dan het aanbod."

Het is natuurlijk wel belangrijk om te blijven bewegen. Olivier raadt dan ook aan om thuis aan de slag te gaan zonder toestellen of gewichten. "Je kan ook perfect oefeningen doen met je eigen lichaamsgewicht. Gewoon op een matje. Dat is minstens even gezond, of zelfs gezonder. Want zonder toestel zal je je lichaam minder snel overbelasten."