Gemeente Riemst pakt uit met een fietsapp

Een van die plekken zijn de grotten van Kanne. De eerste filmdag is daar inmiddels achter de rug. Eind januari beginnen er opnames in Zichen waar 62 jaar geleden de mergelgrot van de Roosburg instortte en 18 mensen het leven lieten. Ook die trieste gebeurtenis zal via de app opnieuw onder de aandacht gebracht worden. En dan is er ook nog de waterburcht van Millen waar de fietstocht trouwens start, zegt Sonja Vos van de toeristische dienst. "Daar vertellen we waarvoor die versterkte burcht uit de 16de eeuw diende. De burcht is intussen eigendom van de gemeente, volledig gerestaureerd en biedt nu onderdak aan een museum en een brasserie". Op de app, waar plaatselijke acteurs aan meewerken, is het nog wel even wachten. Tegen het najaar moet die klaar zijn.