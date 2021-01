Gemeenteraadslid blijft weg uit gemeenteraad van Hoegaarden: "De raad moet online vergaderen, dat is veiliger"

Philip Collaers, gemeenteraadslid van oppositiepartij N-VA , ging deze week niet naar de gemeenteraad. Hij vindt dat de gemeenteraad online moet vergaderen. Dat is veel veiliger. In december bleven de drie gemeenteraadsleden van N-VA al thuis."Bij onlinevergaderingen is er geen verplaatsing nodig", zegt Collaers. "Er is geen risico op fysiek contact. Het coronavirus krijgt geen enkele kans om zich te verspreiden." Volgens Collaers zeggen ook de experts van Interleuven die onderzochten hoe de vergadering in zaal Grand Cru coronaproof kan verlopen, in hun verslag dat prioriteit moet worden gegeven aan onlinevergaderen.