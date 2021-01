Gouverneur verkiest Diksmuide boven Middelkerke als vaccinatieplaats

Eergisteren was er overeengekomen dat Veurne de ene vaccinatieplaats zal zijn voor de eerstlijnszone westkust. Maar burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) van Middelkerke vond dat Veurne te ver was voor zijn inwoners. Hij stelde zaal De Branding in Middelkerke voor als de tweede vaccinatielocatie voor de zone. Maar dat vonden ze in Diksmuide dan weer onaanvaardbaar.

De burgemeesters raakten er niet uit. Provinciegouverneur Carl Decaluwe koos uiteindelijk voor Diksmuide: "Na lang wikken en wegen viel de keuze op Diksmuide. Ik hou rekening met geografische gegevens: Diksmuide is in oppervlakte de grootste gemeente waardoor de afstanden daar groot zijn. Maar de Middelkerkenaren hoeven niet naar Diksmuide. Ze kunnen zich laten vaccineren in Oostende, wat toch niet zo ver is voor vele Middelkerkenaren."

Oostende zegt dat het genoeg capaciteit heeft in het Kursaal om daar ook nog de inwoners van Middelkerke in te enten.