Grondwettelijk Hof: digitale vingerafdruk mag op elektronische identiteitskaart

De nieuwe elektronische identiteitskaarten worden sinds vorig jaar uitgereikt. Een goeie vijftigduizend Belgen heeft er al een gekregen. Op de kaart (eID) staat een digitaal beeld van je vingerafdruk, en dat mag zo blijven, oordeelt het Grondwettelijk Hof.

Het is al de tweede horde die de digitale vingerafdruk neemt. Toen minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in 2018 besliste om digitale vingerafdrukken toe te voegen aan de elektronische identiteitskaart, was er al een negatief advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit.