Hasselt grote winnaar van de Vegan Awards: 5 van de 11 awards voor Hasseltse horeca

Hasselt is de grote winnaar van de Belgian Vegan Awards. Maar liefst vijf van de elf awards werden weggekaapt door Hasseltse horecazaken. Naast de intussen gevestigde waarden Lento (best diner) en Peas (best pastry), wisten ook De Sladerij (best breakfast or brunch), Botanique (best fast food) en Sappig (best catering/food truck) een nominatie te verzilveren.