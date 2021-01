Hogere uitkering overtuigt technische werklozen van Oost-Vlaanderen niet om te helpen in zorg

Het gebrek aan bereidheid van de technisch werklozen van de provincie moet wel genuanceerd worden, zegt Moens: “Er staan op dit moment maar 10 mensen op technische werkloosheid én er zijn een aantal werknemers van onze provincie – die nog wel aan het werk zijn – die zich hebben aangemeld voor vrijwilligerswerk. Er is bijvoorbeeld iemand die via het Rode Kruis op vrijwillige basis in een woonzorgcentrum werkt. Ze krijgt daar 4 dagen dienstvrijstelling voor. Er is ook een verpleegkundige bij ons die opgeroepen kan worden in geval van nood. Als ze een oproep krijgt, dan krijgt zij ook dienstvrijstelling.” De provincie wil deze vorm van hulp bieden ook promoten bij de werknemers.