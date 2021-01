Ineos stelt de helft van miljardenproject in Antwerpse haven uit

De plannen van Ineos in de Antwerpse haven, onder de noemer Project One, bestaan uit de bouw van twee grote installaties: een propaandehydrogenatie-unit of PDH-unit voor de productie van propyleen enerzijds, en een ethaankraker voor de productie van ethyleen anderzijds. In de oorspronkelijke plannen zouden beide installaties parallel worden ontworpen en gebouwd, maar daar stapt de chemiereus nu van af. De ethaankraker krijgt prioriteit, de PDH-unit wordt uitgesteld.