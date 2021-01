Instructeur bezorgd over coronamaatregelen hondenscholen: “Veel puppy’s krijgen nu niet de kans om getraind te worden”

De instructeur heeft zelf een hond, Ziva, die hij traint om aan wedstrijden mee te doen in de discipline gehoorzaamheid. Volgens hem mist ze het: “Haar gehoorzaamheid vermindert. Ook de voeling met het plein en de toestellen is aan het verdwijnen. Ik train ze elke keer tijdens onze avondwandeling. Maar een belangrijke oefening die ze mist, is het opspeuren van een voorwerp die ik gooi naar een moeilijke plek. Dat vindt ze heel plezant. Je ziet die hond dan werken, nadenken en speuren. Ze is er eigenlijk voor gemaakt. In het openbaar kan dat zomaar niet en thuis kan ik daar onmogelijk op trainen”, besluit Verledens.