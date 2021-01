Koerselaar krijgt ongelukkig geplaatste straatlamp naast slaapkamerraam: "Ik heb echt geen nachtlampje nodig hoor"

Rob had nochtans aan Fluvius en de stad Beringen gevraagd om te bekijken of de paal niet aan de andere kant van de elektriciteitskast kon staan. "Dank je wel Fluvius en stad Beringen, dit is een zeer humane opstelling. Een straatlamp op hoogte van het slaapkamervenster, " zegt Mertens intussen cynisch. "Maar de gemeenteraad van Beringen heeft beslist dat dit niet storend is", vervolgt hij boos, "omdat de lamp om middernacht dooft."

Intussen heeft Rob Mertens extra verduistering besteld.