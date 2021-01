De burgemeester Robert Beavers van het stadje War in West-Virginia in de VS heeft met lede ogen moeten vaststellen dat de verkiezingsbeloftes van Trump ijdele hoop waren. War ligt in een van de armste regio's in Amerika en meer dan tachtig procent van de bevolking is afhankelijk van werk in de steenkoolmijnen. Thomas De Graeve tekent doorleefde getuigenissen op War.