JDK Hal in Londerzeel wordt vaccinatiecentrum: "Fier dat we dit kunnen doen voor de medemens"

"We zitten allemaal op dat spuitje te wachten, dus heb ik toegestemd toen burgemeester Conny Moons het mij vroeg", vertelt Jos De Keersmaecker aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Ik heb geen seconde getwijfeld. Ik vind het zelfs een grote eer dat ik gevraagd ben. Ik ben blij dat ik dit kan doen voor de gemeente en haar inwoners. We wachten allemaal al heel lang op dat vaccin. Ik doe het ook voor de jeugd."

De Keersmaecker vindt het geen probleem dat zijn zaal in gebruik is op het moment dat feesten misschien weer toegestaan worden. "Als het al mag, zal het maar voor 200 tot 400 mensen zijn. Bovendien komen er hopelijk nog jaren genoeg om te feesten. Maar voorlopig zijn alle geplande feesten afgelast. Het gaat me ook niet om het geld", aldus De Keersmaecker. "Het belangrijkste nu is dat iedereen beschermd is tegen dat virus en dat we terug naar het normale leven kunnen."