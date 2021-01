Komende 2 jaar maar ruimte voor 0,4 procent opslag, ontevreden vakbonden spreken van "aalmoes"

In het loonakkoord willen de bonden ook een verhoging van de minimumlonen en de laagste lonen opnemen, net als werkbaar werk, houdbare loopbanen, eindeloopbaan, duurzame mobiliteit en sociale begeleiding van herstructureringen.

"We gaan maandag in de Groep van Tien (overlegorgaan van de sociale partners, red.) bekijken of daar nog overleg over mogelijk is, en anders gaan we de regering vragen een oplossing te vinden of een alternatief voor te stellen." Minister voor Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft al laten weten dat hij zich niet wil mengen in lopende discussies.