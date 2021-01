L'Oréal verhuist 100 Brusselse banen naar Amsterdam: "We gaan ervan uit dat veel mensen verhuizen"

De Franse cosmeticagroep L'Oréal wil voor de Benelux één organisatie oprichten in de buurt Amsterdam, die de strategie voor die landen moet uittekenen. Daardoor verdwijnen 125 banen op de hoofdzetel voor België en Luxemburg in Sint-Agatha-Berchem. Daarnaast zal elk land eigen teams behouden.

100 van de 125 medewerkers die hun job in Brussel verliezen, zullen wel terecht kunnen in die nieuwe organisatie in Amsterdan. Brigitte Bekaert, directeur communicatie van L'Oréal, gaat ervan uit dat veel medewerkers zullen verhuizen: "We hebben veel jonge medewerkers, we zijn ook een internationaal bedrijf. We denken dat een hoop mensen bereid zal zijn om te verhuizen naar Nederland. Dat kan een eerste internationale ervaring zijn."

Bekaert beseft wel dat zo'n verhuizing niet voor iedereen vanzelfsprekend is. "Natuurlijk roept dat vandaag vooral vragen op als je met je familie moet verhuizen. Maar we gaan er alles aan doen om hen daarin te steunen, zodat ze echt zin hebben om dit nieuwe avontuur met L'Oréal te starten."