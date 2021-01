Lange wachtrijen, leger en politie ingezet: Oegandezen kiezen nieuwe president

Aan de stembureaus in Oegandese hoofdstad Kampala staan zeer lange wachtrijen. De mensen staan geduldig aan te schuiven, allemaal dragen ze een mondmasker. Afstand houden lijkt minder evident. "Dit laat me zien dat Oegandezen deze keer vastbesloten zijn om te stemmen op de leider die ze willen. Ik heb dit nog nooit eerder gezien", zei Steven Kaderere die in de wachtrij stond. Van de 45 miljoen mensen in het land, zijn er zo'n 17 miljoen kiezers die hun stem kunnen uitbrengen.

Strijd tussen president en popster

De strijd gaat tussen huidig president Yoweri Museveni die al sinds 1986 aan de macht is en voor een zesde ambtstermijn gaat. Museveni is nog steeds erg populair, vooral bij de ouderen en op het platteland. Voor hen heeft Museveni rust en stabiliteit gebracht. Bobi Wine een 38-jarige popster is dan weer enorm populair bij de jeugd. Hij wil zich vooral toeleggen op toegang tot goede gezondheidszorg, onderwijs en gerechtigheid.

Museveni vreest duidelijk de populariteit van de jongere oppositiekandidaat. Zo werd Bobi Wine tijdens de campagne verschillende keren opgepakt, bedreigd, en zijn chauffeur werd gedood. Alles werd in het werk gezet om zijn campagne zo veel moeilijk te dwarsbomen. In totaal nemen 10 kandidaten het op tegen de man die al meer dan 30 jaar aan de macht is. Ook zij werden tijdens hun campagne gedwarsboomd en verschillende malen gearresteerd door de veiligheidsdiensten. (Bekijk hoe Bobi Wine zijn stem uitbracht en lees verder onder de foto)

Leger en politie in grote getale aanwezig

Op deze verkiezingsdag zijn politie en het leger in grote getale ingezet. De aanloop naar deze verkiezingen is turbulent en geweddadig verlopen. Nadat Bobi Wine in november weer voor een korte tijd werd opgepakt door de veiligheidsdiensten, zijn minsten 54 mensen omgekomen in de marge van de protesten tegen de Wine’s arrestatie. Er werden verschillende aanhangers van Wine opgepakt, sommigen zouden geslagen en gemarteld zijn.



Ook vandaag wordt geweld gevreesd. Museveni roept op om meteen na de verkiezingen naar huis te gaan, Wine roept zijn aanhangers op om te blijven en te controleren of alles correct verloopt. Gevreesd wordt dat de aanhangers van Wine de telling zullen proberen verhinderen. Ook vanop daken houden veiligheidsdiensten alles in de gaten. Bovendien zijn sociale media geblokkeerd door Museveni. (Lees verder onder de foto)



"Verkiezingen zullen vrij en eerlijk verlopen"

De Amerikaanse ambassade in Oeganda maakte gisteren bekend dat ze geen waarnemers stuurt omdat meer dan 75 procent van hen geen toestemming kreeg. Ook Europa stuurt geen waarnemers. Vorige week publiceerde een groep westerse landen, waaronder België, een verklaring waarin ze wezen op "verschillende gebeurtenissen tijdens de verkiezingscampagne die de vooruitgang in het democratisch proces ondermijnen". Ook de VS heeft al vragen gesteld bij het verloop van de verkiezingen tot nu toe.



Maar volgens de Oegandese regering zullen de verkiezingen "vrij en eerlijk" verlopen. Er zijn wel waarnemers van onder meer de Afrikaanse Unie aanwezig, melden ze. De resultaten van de verkiezingen worden niet voor zaterdag verwacht.



