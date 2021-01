Leger oefent met nieuw A400M-vrachttoestel in Schaffen

En dat die oefeningen de moeite worden om te volgen, daar laat ook legerkolonel Tom Bilo geen twijfel over bestaan: "De A400M is een veel groter vliegtuig dan de C130 die we gewoon zijn. Het is een spectakel om het toestel te zien vliegen, vooral wanneer het erg traag en laag vliegt bij de paradrop. Je hebt de indruk dat het zo uit de lucht zou kunnen vallen. Maar dat is zeker niet het geval. Het heeft vier zeer krachtige motoren van elk 11000 pk, dat is 2,5 keer meer dan de C130, het is dus krachtig genoeg om in de lucht te blijven."