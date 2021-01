Meer druggebruikers in het verkeer in regio Beringen

Er werd niet alleen sneller gereden tijdens de eerste lockdown vorig jaar. Ook de cijfers over het druggebruik zijn in de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo alarmerend. "Wij zijn ook geschrokken van die sterke stijging", zegt korpschef Geert Wouters. Hij ziet twee verklaringen. Het gebruik van zowel hard- als softdrugs neemt al enkele jaren toe bij bestuurders. Bovendien heeft de politie vorig jaar extra veel controles gehouden. "Niet alleen om toe te kijken op de naleving van de coronamaatregelen", zegt de korpschef, "maar ook op het vlak van verkeersveiligheid."

De politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo is trouwens van plan om ook dit jaar heel wat controles te doen. Verkeersveiligheid is een van de grootste prioriteiten in de zone.