Daklozen zonder schoenen, honger en gesloten loketten: veel meer vragen bij armoedeorganisaties in 2020

En niet alleen de vraag naar maaltijden schoot de hoogte in. Het spectrum aan hulpvragen was breed, zegt Freya Boelaert: "We kregen hier een dakloze over de vloer, met kapotte schoenen. Omdat de schoenwinkels gesloten waren, kon hij niet aan een nieuw paar geraken. En online bestellen is geen optie voor mensen zonder internet en vast adres."

Maar ook het vele telewerken bij bedrijven en overheidsinstellingen zorgde voor problemen. "OCMW's, ziekenfondsen of vakbonden hielden de deuren gesloten, hun medewerkers waren lange tijd enkel telefonisch of via e-mail bereikbaar. Veel mensen in armoede vonden de weg er naartoe niet. Met dramatische gevolgen: soms kwamen aanvragen voor een uitkering niet bij de juiste persoon aan, en vielen sommige mensen plots zonder enige bron van inkomsten", zegt Boelaert. Ze lacht even: "We hebben een team van gezinsondersteuners. Sommigen van hen werden bijna voltijds helpdeskmedewerker, om iedereen te helpen al hun administratie in orde te krijgen."