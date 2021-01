Langer kerstverlichting als troost tijdens coronacrisis

Menen heeft Kerst en Nieuw aangegrepen om via lichtjes de bevolking moed in te pompen. Dat gebeurde niet alleen met de kerstverlichting die de stad zelf liet hangen. Ook de Menenaren werd gevraagd om creatief te zijn. De verlichting van de stad blijft nog hangen tot eind volgende maand, maar in de komende weken zal ze er langzamerhand anders uitzien, want de stad wil vanaf 2021, en dat voor drie jaren, ook zorgen voor Valentijnverlichting. Schepen van evenementen Herman Ponnet (SP-A): "Begin februari schakelen we over. De kerstversiering blijft, maar de sterren worden weggenomen en we hangen rode hartjes in de plaats. Ze zullen de hele maand februari blijven hangen, zodat we de mensen in die periode, zolang corona ons aan onze stoel kluistert, toch een beetje licht kunnen geven.