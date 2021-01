Nieuwe huisartsenwachtpost aan Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt

In totaal zijn er 152 wachtartsen en een 20-tal huisartsen in opleiding die de wachtdiensten bemannen. "De mensen kunnen hier terecht voor alle zorg in het weekend op huisartsenniveau", gaat Janssen verder. "Dus alle zorg waarvoor je naar je huisarts zou gaan, maar waarvoor je niet kan wachten tot na het weekend. Dat kan van vrijdagavond 19u tot maandagochtend 8u." Door de coronacrisis werken de huisartsen in de wachtposten wel alleen op afspraak.

