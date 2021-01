Nieuwe supportersclub voor Remco Evenepoel in Vossem: “We kregen uitzondering van ouders”

Al kan je niet zomaar beginnen met een officiële supportersclub, want normaal mag er maar ééntje per provincie zijn, en natuurlijk was er al eentje in de thuisbasis van Evenepoel in Schepdaal. “We hebben toestemming gevraagd aan het supporterscafé van Schepdaal en aan vader en moeder Evenepoel. Wij mochten een andere supportersclub oprichten aan de andere kant van de Ring. Normaal mag er maar één club per provincie zijn, maar in Vlaams-Brabant zijn er nu dus twee. Het was heel tof van die mensen dat we dat mochten. En er liggen ons hopelijk nog veel mooie jaren in het verschiet.”