Oceanen nog nooit zo warm, meer kans op zuurstofloosheid: "Slecht nieuws voor oesters, vissen en kreeften in Noordzee"

De onderzoekers berekenden dat de waterlagen in de bovenste 2.000 meter van 's werelds oceanen vorig jaar 20 zettajoule (1 zettajoule is 10 tot de 21e macht joule) méér aan energie absorbeerden dan in 2019. Die hoeveelheid aan warmte is voldoende om 1,3 miljard ketels met elk anderhalve liter water in, te doen koken, maken ze de vergelijking.

"Waarom is de oceaan nog niet aan het koken? Omdat ze zo immens groot is. We kunnen ons een beeld vormen van hoeveel energie de oceanen kunnen opnemen en vasthouden, en dus ook hoe groot de impact is als die energie weer vrijkomt", zegt Cheng.