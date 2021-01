Ondanks fel protest wordt kasteeltje in Merchtem toch afgebroken

De oppositiepartij is ook verbolgen over de snelheid waarmee met de afbraak gestart is: “Wat zich de laatste 48 uur in Merchtem heeft afgespeeld is ongezien. We hebben maandagavond om 19 uur van de stedenbouwkundig ambtenaar het bericht gekregen dat de provincie de bouwvergunning heeft toegekend. De volgende dag is de bouwheer begonnen met de afbraak, hij was duidelijk zeer goed voorbereid. Dat bewijst nog eens wat wij al vaker zeggen, dat de “immocratie” in Merchtem hoogtij viert. Met immocratie bedoelen wij de belangen die spelen tussen het college en heel wat bouwheren in Merchtem”, aldus Joris Verspecht.

Pro Merchtem kaartte de sloop van Villa Alice eerder al aan op de gemeenteraad, maar zonder gevolg. Vanuit de meerderheid wil voorlopig niemand reageren.