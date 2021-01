Ook ziekenhuis Tongeren kampte met een interne uitbraak van coronavirus

De uitbraak van het virus werd vorige week vastgesteld. 19 patiënten die voor een andere behandeling in het ziekenhuis lagen, raakten besmet en zijn intussen naar een COVID-afdeling overgebracht. Ook 7 personeelsleden zijn positief getest. Het is nog niet duidelijk of het om een andere variant van het virus gaat. De stalen worden nog onderzocht, zegt communicatieverantwoordelijke Sarina Simenon "We zijn wel zeker dat het niet om de Britse variant gaat. De toestand is intussen onder controle".

Gevolgen voor de werking zijn er dus niet, er is geen opnamestop. Sinds de kerstvakantie mogen er wel geen bezoekers meer binnen in het ziekenhuis. Op dit moment is er een overleg aan de gang over eventuele verdere maatregelen die genomen moeten worden. Gisteren raakte bekend dat er ook in het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden een interne virusuitbraak was. Vanavond zou duidelijk moeten zijn om welke variant van het virus het daar precies gaat.