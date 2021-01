Ook Shakira krijgt miljoenen voor muziekrechten van haar songs, maar waarom verkopen zoveel sterren hun rechten?

Shakira won 3 Grammy Awards en 12 Latin Grammy Awards en heeft wereldwijd al meer dan 80 miljoen platen verkocht. Ze is bekend van grote hits als "Whenever, wherever", "Hips don't lie" en "Waka waka (This time for Africa)" (het themalied van het WK Voetbal 2010). Begin vorig jaar trad Shakira, samen met Jennifer Lopez, nog op tijdens de halve finale van de Super Bowl (foto bovenaan artikel), de finale van het Amerikaanse footballseizoen waarbij zowat elke Amerikaan voor zijn televisie zit. Dat leverde haar opnieuw veel aandacht op. Ze heeft meer dan 30 miljoen volgers op haar YouTube-kanaal en behoort daarmee tot een select clubje van 15 artiesten dat zo'n hoog aantal haalt.