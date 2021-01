Palingvissers bezorgd over mogelijke verplichte terugzetting: "Paling is wel degelijk ernstig bedreigd", zegt UGent

Intussen doet Verhelst ook onderzoek naar de weg die palingen afleggen naar de Sargassozee. Aan 102 palingen hebben ze een zendertje gehangen, dat na een paar maanden loskomt. Als dat aanspoelt en iemand vindt het, kan die het terugsturen naar het adres dat op de zender genoteerd staat. De vinder krijgt 50 euro beloning, en de data in de zender kunnen geanalyseerd worden. “Van de 102 bevestigde zendertjes hebben we er 23 teruggekregen, zowat 40 procent is dat. Er zijn er twee gevonden in de buurt van de Mont Saint Michel, in Frankrijk. Er is zelfs een zender in Denemarken gevonden, maar het gaat wellicht om een zendertje dat met de stroming is meegevoerd. Het zou vreemd zijn als een paling een omweg langs Denemarken neemt. We merken dus wel dat het systeem werkt. Pas eind dit jaar zullen we volledige resultaten hebben, want de verwerking van de informatie vraagt tijd. Het kan ook nog maanden duren voor we de andere zenders terugkrijgen, want ze komen nu los in zee, en dan moeten ze aanspoelen op een strand.”