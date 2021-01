Paté op de baan nadat vrachtwagen in de berm belandt

Het ongeval gebeurde op de E34, op de grens van Malle en Vorselaar in de richting van Nederland. De vrachtwagenchauffeur was even onoplettend en geraakte van de weg. Zijn vrachtwagen belandde in schaar in de berm en zijn lading paté kwam op de parallelweg van de E34 terecht, die iets lager gelegen is.

De chauffeur raakte als bij wonder slechts lichtgewond. Hij heeft veel geluk gehad want de lading is langs de voorkant uit de oplegger gevlogen. Doordat de vrachtwagen in schaar stond, werd de stuurcabine niet geraakt.



De brandweer heeft de parallelbaan opgekuist en ze is opnieuw vrij. Ook beide rijstroken op de E34 zijn open voor het verkeer.