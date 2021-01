Pfizer onderzoekt of je vaccin ook op koelkasttemperatuur kan bewaren: "Doorbraak voor meer prikjes via huisartsen"

Ook in België kan het onderzoek van Pfizer de vaccinatiestrategie veranderen zegt Van Damme. "Ik verwacht dat we het grootste deel van de logistiek rond het vaccineren altijd centraal zullen houden in de vaccinatiedorpen. Die zijn daarop voorzien. Maar als we gewone koelkasten kunnen gebruiken, schept dat mogelijkheden om de huisartsen meer in te schakelen. Ik denk aan de vaccinaties van risicogroepen of minder mobiele mensen. Die piste bekijken we momenteel binnen de taskforce vaccinatie", zegt Van Damme in "Start je Dag".