Politieagenten van zone Rupel dragen vanaf maandag bodycams

Vorig jaar kon de politie van Rupel de bodycams uittesten. Toen al bleek dat de kleine camera's veel voordelen hebben. "We merken dat mensen plots veel beleefder zijn als ze weten dat ze gefilmd worden. Bovendien kunnen we de beelden later ook als bewijs gebruiken. Zo kan er geen discussie meer ontstaan over hoe een interventie verlopen is want alles staat van begin tot einde op beeld", zegt Joris van Camp van de politiezone Rupel.



De agenten zullen ook altijd uitdrukkelijk communiceren aan de mensen dat ze filmen. Ook de politie van ondermeer Antwerpen en Mechelen-Willebroek gebruikt al bodycams.