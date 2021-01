Wereldrecord: coverontwerp van Kuifje-album “De blauwe lotus” brengt 3,175 miljoen euro op

Op een veiling in Parijs is een coverontwerp voor het Kuifje-album “De blauwe lotus” van de Belgische striptekenaar Hergé verkocht voor het recordbedrag van 3, 175 miljoen euro, kosten inbegrepen. De tekening in gouache, Oost-Indische inkt en aquarelverf uit 1936 werd uiteindelijk niet gebruikt voor de cover van het album omdat het kleurenpalet te duur was om te drukken. Voor de veiling was er discussie over wie de rechtmatige eigenaar van de tekening was, de erven van uitgeverij Casterman of de erven van tekenaar Hergé zelf.