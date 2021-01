Recordjaar voor vogelopvangcentrum Merelbeke: “Door corona vonden meer mensen gewonde dieren”

Het vogelopvangcentrum van Merelbeke heeft vorig jaar zelfs een tijdje tamme dieren moeten weigeren omdat er te veel werk was. “In mei kregen we 50 procent meer dieren binnen op 1 maand tijd ten opzichte van 2019”, zegt De Meulemeester. “We hebben dan een noodoplossing moeten zoeken om de dieren de juiste zorg te kunnen toedienen. Dieren die niet tot de wilde fauna behoren, hebben we dan geweigerd. Als je onze jaarcijfers bekijkt, dan hebben we in 2020 zo’n 250 minder huisdieren aanvaard ten opzichte van 2019. Maar we konden niet anders. We hebben niet voldoende ruimte om alle dieren op te vangen.”

Het vogelopvangcentrum heeft het laatste jaar vooral meer merels, egels, koolmezen en vossen opgevangen.