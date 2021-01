Sandrine Tas al weken in afzondering voor EK schaatsen: "Gelukkig mijn Nintendo mee"

Al sinds augustus is Sandrine Tas meer in het Nederlandse Heerenveen dan in Zandvoorde om zich voor te bereiden op het EK schaatsen. "Dit is het Mekka van het schaatsen en dat voel je aan alles", zegt ze. "Het is wel een sport die op technisch vlak enorm verschilt van het skeeleren, ook al gebruik je min of meer dezelfde spieren."