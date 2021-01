Schelle stelt inwoners gerust: "We willen geen nieuwe stortplaatsen meer in onze gemeente"

In Schelle en Niel werden kleiputten tot begin de jaren 80 gebruikt als stortplaats. De eigenaars willen er nu niet-gevaarlijk afval in storten dat niet te reinigen is. De burgemeester gelooft wel dat dat veilig kan, maar ze willen geen stortplaatsen meer. "Gevaarlijk of niet gevaarlijk, we willen geen stortplaatsen meer in onze gemeente. Wij zullen dus een negatief advies geven voor deze vergunning", zegt burgemeester Rob Mennes. Het is de provincie die uiteindelijk moet beslissen over de vergunning voor een stortplaats.