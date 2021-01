School Sint-Jan in Diest ontruimd na dreiging: "School in brand en er zouden doden vallen"

"Vanmorgen rond 7.30 uur is er een melding binnengekomen via een mama," vertelt de burgemeester van Diest, Christophe de Graef. "Zij had op het instagramprofiel van haar kind een bedreiging gezien tegenover een school. Het ging over de KSD campus Sint-Jan in Diest. In dat bericht werd gezegd dat de school in brand zou gestoken worden om 16 uur, en dat er doden zouden vallen."