Schoorsteenveger uit Gent werkt ook als het sneeuwt: “Mooi hoe alle daken wit zijn”

De daken zijn glad, en schoorsteenvegers moeten dus altijd uitkijken als ze in de hoogte werken, maar soms werken ze ook gewoon vanuit de woonkamer. “De vooruitgang staat ook bij ons niet stil”, zegt Vermandel nog. “Als er een muis in de schouw zit, dan kunnen we die soms gewoon van beneden naar boven vegen. Als het niet nodig is om op een dak te klimmen, dan doen we dat dus niet. Maar als er een vogelnest in een dak zit, dan kan je niet anders dan op de daken kruipen. Maar dat is niet erg. Een beetje spanning is ook leuk!”