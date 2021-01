Neerslagzone met sneeuw en smeltende sneeuw trekt over het land

Een deel van Vlaanderen krijgt vandaag met sneeuw te maken. Een neerslagzone van sneeuw en smeltende sneeuw trekt namelijk over ons land, van het noordwesten naar het zuidoosten. Hier en daar kan de sneeuw blijven liggen. "Vooral aan de grens met Frankrijk is de kans op een sneeuwlaag reëel", zegt VRT-weerman Frank Deboosere.

Niet overal in Vlaanderen zal er sneeuw vallen. In delen van Antwerpen en Limburg kan het zijn dat het droog blijft. De kans is het grootst in het zuidwesten. De neerslagzone zal zowat de hele dag blijven hangen, tot middernacht.

Komende nacht klaart het dan op en krijgen we vooral met vrieskou te maken. Als u de baan op moet, hou dan zeker rekening met ijsplekken.

In het weekend wordt een nieuwe neerslagzone verwacht, eerst met sneeuw en smeltende sneeuw, maar die gaat dan over in regen.