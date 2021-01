Solidariteitsactie voor de muzieksector: "Wij willen een uitverkocht Sportpaleis tegen 14 februari"

Verschillende artiesten, zoals Regi, Gene Thomas, Regi, Tourist LeMC, Absynthe Minded, Meskerem Mees, Portland en Camille Dhondt ondersteunen de actie op hun sociale media. "Optreden zullen ze niet doen", zegt Van Esbroeck. "Dat kunnen we nu van hen niet vragen en het Sportpaleis is ook geen zaal om op het podium te staan, wanneer ze leeg is."

Maar de actie zal wel zichtbaar zijn. "We zijn niet alleen van plan om die kaarsjes aan te steken, we gaan dat ook mooi in beeld brengen. We hebben al wat tests met drones gedaan. En als we erin slagen alles te verkopen, dan gaat dat een heel mooi, warm beeld geven. Dat staat dan voor de warmte die de muzieksector normaal in de harten van toeschouwers kan brengen."