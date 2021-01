Groot toelatingsexamen arts en tandarts op de Heizel definitief afgevoerd: "Examen helemaal digitaal en decentraal" 

Vorig jaar werd door de coronacrisis al beslist om het examen digitaal te laten plaatsvinden op verschillende plaatsen verspreid in Vlaanderen, om zo minder mensen op één plaats bijeen te brengen. Dat "positieve gevolg" van de coronacrisis wil minister Weyts nu definitief behouden.

"We organiseren het examen voor arts op een 100-tal locaties, vooral in scholen, verspreid over heel Vlaanderen. Voor het tandartsexamen gaat het over een 30-tal locaties", zegt Weyts. "Als we dat decentraal organiseren kunnen we komaf maken met de stress die vaak samengaat met een massa-examen waarbij men met duizenden tegelijk in een grote hal zit."

Het toelatingsexamen zal dit jaar opnieuw begin juli georganiseerd worden. De kandidaat-artsen kunnen het examen afleggen op dinsdag 6 juli, de kandidaat-tandartsen volgen op woensdag 7 juli.

Leerlingen uit het vijfde middelbaar hoeven zich overigens niet in te schrijven om al eens te oefenen voor het toelatingsexamen. De toelatingsexamens komen integraal online na de bekendmaking van de resultaten op 16 juli, zodat iedereen die zich wil voorbereiden op die manier kan oefenen.