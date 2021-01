Vaccinatiecentra voor Hagelandse gemeenten komen in Landen en Tienen

Over een paar weken kan er al gevaccineerd worden in de centra in Tienen en Landen. "Vanaf februari zal alles operationeel zijn en dan kunnen we beginnen te vaccineren, in de veronderstelling dat we dan ook de vaccins hebben. Want we hangen af van de planning van de Vlaamse overheid. Maar alle inwoners zullen hierover een brief krijgen," aldus burgemeester Debroux.