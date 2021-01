Vaccinatiecentrum Flanders Expo Gent overladen door vrijwilligers: “Op 1 dag tijd al 500 aanmeldingen”

De eerstelijnszone Gent weet nog niet of ze alle vrijwilligers effectief kunnen tewerkstellen in Flanders Expo. “Op dit moment zijn we de praktische lijnen nog aan het uittekenen”, zegt Van Lysebetten nog. “We maken nu de puzzel van hoeveel mensen we op welke positie nodig hebben. Mensen die geïnteresseerd zijn, mogen zich zeker blijven aanmelden. We hopen zo snel mogelijk een antwoord te kunnen geven op het aantal mensen die nodig zijn, en als we te veel vrijwilligers hebben, dan vinden we ongetwijfeld ergens anders een plekje.”