Veel minder asielaanvragen vorig jaar door coronacrisis

"In de maanden maart, april, mei, juni is er echt een historisch dieptepunt in het aantal asielaanvragen", verwoordt de staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi het. "Mensen konden zich ook veel minder makkelijk verplaatsen en reizen. Dus liggen de cijfers in 2020 laag en wellicht zullen de cijfers in 2021 weer hoger zijn, als COVID hopelijk weer de wereld uit is geholpen."